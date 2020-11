Covid: Bonaccini, penso scuola aprirà ai primi di gennaio

(ANSA) – BOLOGNA, 28 NOV – Sul fronte scolastico, alla luce

dell’emergenza Coronavirus, “penso che si aprirà ai primi di

gennaio perché la quasi totalità delle regioni preferisce così.

La cosa che a me interessa non è qualche settimana in più o in

meno, a me interessa che al più presto i nostri ragazzi, gli

studenti, tornino a scuola”. Lo ha detto il presidente

dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini intervenendo al

telegiornale della Tgr regionale.

“Noi – ha proseguito Bonaccini riferendosi agli stessi

studenti – rischiamo di non renderci conto del danno che

subiscono per troppi mesi a casa. Perchè – ha proseguito il

presidente emiliano-romagnolo – giusto fare le lezioni a

distanza per proteggere la salute ma se queste proseguono troppo

a lungo noi rischiamo di avere un danno su quello che è

l’apprendimento. E poi – ha sottolineato ancora – la scuola non

è solo apprendimento ma anche socialità, amicizia, è stare

insieme agli altri”.

Ad ogni modo, ha puntualizzato Bonaccini, in Emilia-Romagna, “noi siamo pronti a fare le cose per bene” a partire “dal

potenziamento del trasporto pubblico. Penso che andrebbero

differenziati anche gli orari, anche su qualche turno

pomeridiano per avere meno assembramento ma stiamo lavorando per

farci trovare pronti insieme ai comuni e alle province” (ANSA).



—

