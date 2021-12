Covid: boom di contagi in Calabria +929, mai così tanti

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANZARO, 16 DIC – Boom di contagi in Calabria

dove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 929 – mai

così tanti da inizio pandemia con il dato sempre inferiore a

500 – con circa 3.000 tamponi in più rispetto a ieri (9.400

contro 6.201) quando i positivi sono stati 372. In crescita

anche il tasso di positività, passato da 6 a 9,88%. Tre le

vittime con il totale che arriva a 1.536. In lieve crescita i

ricoverati, sia in area medica (+2, 204) che in terapia

intensiva (+2, 20). I casi attivi sono 7.559 (+517), gli isolati

a domicilio 7.335 (+513) ed i nuovi guariti 409. La provincia

più colpita è quella di Cosenza con 447 nuovi positivi.

L’Asp di Cosenza, al riguardo, ha comunicato che “oggi si

registrano 447 nuovi casi su 2027 test effettuati; nel totale

dei test è compreso anche l’esito di

425 tamponi, di cui 238 positivi, processati ieri e registrati

oggi per problemi informatici occorsi nella giornata di ieri”.

Ad oggi sono stati fatti 1.528.341 tamponi con 99.068

positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione

delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono

così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 791 (28 in reparto, 4

in terapia intensiva, 759 in isolamento domiciliare); casi

chiusi 12143 (11973 guariti, 170 deceduti); Cosenza: casi attivi

2.824 (89 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.727 in

isolamento domiciliare); casi chiusi 28.581 (27.889 guariti, 692

deceduti); Crotone: casi attivi 336 (7 in reparto, 0 in terapia

intensiva, 329 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.148

(9.025 guariti, 123 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi

2.820 (70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.742 in

isolamento domiciliare); casi chiusi 32.746 (32.314 guariti, 432

deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 705 (10 in reparto, 0 in

terapia intensiva, 695 in isolamento domiciliare); casi chiusi

7.460 (7.351 guariti, 109 deceduti). (ANSA).



