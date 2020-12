Covid: Bruges con 3 positivi, uno di loro giocò contro la Lazio

Tre calciatori del Bruges, Ruud Vormer, Siebe Schrijvers ed Ethan Horvath, sono risultati positivi al Covid-19 e posti in quarantena. E’ stato lo stesso club belga ad annunciarlo sul proprio sito ufficiale online. Una notizia che non farà fare salti di gioia ai calciatori della Lazio che, proprio martedì scorso, hanno affrontato i belgi in Champions. Quella sera in campo c’era solo Vormer, mentre Schrijvers e Horvath sono rimasti in panchina per tutta la durata della partita.

