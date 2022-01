Covid: calano i nuovi contagi in regione, meno di novemila

Condividi l'articolo

Diminuiscono i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, e tornano sotto quota novemila (8.983) su 31.661 tamponi nelle ultime 24 ore, numero inferiore alla media come sempre nei week-end. Un lieve calo si registra anche tra i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: 149 (-2), 88 non vaccinati, mentre nei reparti Covid i ricoveri sono 2.701 (+69). Nel bollettino regionale si contano poi altri 36 morti, tra cui anche un 47enne in provincia di Reggio Emilia.

I casi attivi scendono a 372.179 (-7.899), il 99,2% in isolamento a casa, mentre i guariti sono 16.846 in più Campagna vaccinale: alle 14 sono state somministrate 9.685.910 dosi, le terze sono 2.341.290 e nell’open day regionale di ieri, 5-19 anni, sono state somministrate 4.386 vaccinazioni. (ANSA).





