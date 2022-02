Covid: calano i positivi in E-R, ma altri 37 morti

Condividi l'articolo

Prosegue la diminuzione di nuovi positivi in Emilia-Romagna, 5.203 nelle ultime 24 ore su 26.506 tamponi, un numero di test basso come sempre nei week-end. I ricoveri, invece, sono di nuovo in aumento, con un paziente in più in terapia intensiva (144) e 50 in più negli altri reparti (2.463). I morti sono 37, tra cui anche un 53enne del Ravennate.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.117 nuovi casi più 190 dell’Imolese, poi Modena 813. I casi attivi sono 138.188 (-17.497), il 98,1% in isolamento a casa, i guariti sono 22.663 in più rispetto a ieri Campagna vaccinale: alle 15 sono state somministrate complessivamente 9.888.211 dosi; sul totale sono 3.721.797 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,6%. Le terze dosi fatte sono 2.485.795. Nell’Open day regionale di sabato, dedicato alla popolazione in età scolare (5-19 anni) e organizzato da Regione e Aziende sanitarie sono state effettuate 7.162 vaccinazioni da Piacenza a Rimini.

(ANSA).



