Covid: calano ricoveri e contagi, E-R verso la zona bianca

(ANSA) – BOLOGNA, 22 FEB – Sembra consolidarsi, in

Emilia-Romagna, il calo degli indicatori della curva epidemica:

l’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti è scesa a 425

da 613,5 della scorsa settimana e l’Rt regionale, il dato che

misura la trasmissibilità del contagio è attorno allo 0,55. Il

tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva si sta

avvicinando al 10% e quello di occupazione dei posti letto

ordinari nei reparti Covid è stabilmente sotto il 20%. Se il

calo della curva epidemica si confermerà anche per i prossimi

giorni, si avvicina il ritorno dell’Emilia-Romagna in zona

bianca.

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi di positività al

Coronavirus sono stati 2.030, individuati sulla base di oltre

26mila tamponi. Si contano però ancora 29 morti. I pazienti

attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 99 (uno in meno

di ieri), 51 dei quali non vaccinati, mentre negli altri reparti

Covid ci sono 1.704 degenti (-53). (ANSA).



