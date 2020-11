Covid: Calcio; altri 7 casi nella nazionale dell’Uruguay

(ANSA) – MONTEVIDEO, 18 NOV – Ci sono altri sette casi di

Covid-19 nel gruppo della nazionale dell’Uruguay battuta ieri

notte per 2-0 dal Brasile nelle qualificazioni mondiali. Secondo

quanto annunciato dalla federcalcio locale (Auf), i nuovi

positivi sono due calciatori, Alexis Rolin e Diego Rossi, e

cinque membri dello staff, fra i quali il medico della Celeste,

Alberto Pan. I test erano stati effettuati dopo la partita

contro la Seleçao e ora i sette sono stati messi in isolamento.

Lunedì scorso erano state annunciare le positività del bomber

Luis Suarez, del secondo portiere Rodrigo Munoz e del capo

ufficio stampa dell’Auf Matias Faral. In precedenza, sabato

scorso, aveva contratto il virus un altro calciatore, Matias

Vina. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte