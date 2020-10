Covid: Calcio, tutela legale penale per i club dilettanti

(ANSA) – ROMA, 22 OTT – La Lega Nazionale Dilettanti, anche a

seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire

incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le

società associate, metterà a disposizione delle stesse una

polizza per la tutela legale penale tesa alla copertura per

qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto,

anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Il raggio delle garanzie, fa notare la lega dilettanti, è molto

ampio e consente ai rappresentanti dei club della Lnd di poter

affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per

lo svolgimento delle attività.

“Abbiamo dotato le nostre associate e i loro tesserati, per le

attività di competenza, di un prezioso strumento di tutela – commenta il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo

Sibilia -. È la conferma ulteriore della massima attenzione

posta al territorio dalla Lnd, realizzando un intervento

necessario quanto atteso da tutti i dirigenti delle società

dilettantistiche d’Italia. Proseguiamo, quindi, nel segno della

concretezza, mettendo a disposizione quante più risorse per fare

in modo che il calcio di base possa essere accompagnato dalle

migliori condizioni possibili in questa delicata fase di ripresa

delle attività”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte