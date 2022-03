Covid: calo dei contagi (790) e tre morti in Sardegna

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 07 MAR – Nuovo calo dei contagi in

Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 790 casi

confermati di positività al Covid (di cui 710 diagnosticati da

antigenico), oltre 50 in meno rispetto alla precedente

rilevazione.

Secondo il bollettino quotidiano della Regione Sardegna, sono

stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.776

tamponi per un tasso di positività che sale al 28,5%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26

(- 1), mentre i ricoverati in area medica sono 323 (-1); 24.792

sono i casi di isolamento domiciliare (-95 ).

Tre le vittime: due donne di 90 e 99 anni, residenti

rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e in provincia

di Oristano, e un 90enne della Città Metropolitana di Cagliari.

(ANSA).



