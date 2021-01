Covid, campagna vaccinale: in arrivo nel riminese 3510 nuove dosi di Pfizer-BioNtech, ma servono solo per i richiami

Saranno 3510 le nuovi dosi del vaccino Pfizer-BioNtech in arrivo la prossima settimana nel riminese. E’ la quota più bassa di tutta la Romagna e di tutta la regione. La campagna di vaccinazione proseguirà con la somministrazione delle seconde dosi al personale che lavora nella sanità regionale, operatori e degenti delle Cra. “Di fronte alle recenti riduzioni decise unilateralmente da Pzifer e in attesa che la fornitura di dosi torni a pieno regime, restano sospese le nuove prenotazioni, proprio per assicurare i richiami a tutti e completare così la profilassi con la seconda inoculazione“, spiega una nota dell’amministrazione regionale.