Covid: Casale ‘capitale freddo’, pronti aiutare col vaccino

(ANSA) – CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 14 NOV – “Il

know-how delle aziende specializzate in refrigerazione e

logistica che insistono nel Casalese non ha eguali è può giocare

un ruolo fondamentale nella sfida che a breve dovrà affrontare

il Paese: quella della distribuzione di oltre 60 milioni di dosi

di vaccino anti-Covid”. Il sindaco Federico Riboldi candida

Casale Monferrato (Alessandria) ad avere un ruolo da

protagonista nella difficile partita del vaccino contro il

Coronavirus.

“Abbiamo già inviato i documenti a Domenico Arcuri,

commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 del governo,

per confermare che Casale Monferrato, Capitale del Freddo, in

questa partita, potrà recitare un ruolo da protagonista”

conferma il primo cittadino, che o ha avuto una videoconferenza

con le aziende del territorio che potranno occuparsi di

stoccaggio, trasporto e consegna di questo tipo di farmaco “che

per le sue caratteristiche – conclude – deve essere conservato a

una temperatura di -80 gradi”. (ANSA).



