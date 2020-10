Covid: casi scendono sotto i 10 mila, sono 9.338, 73 morti

(ANSA) – ROMA, 19 OTT – Scendono sotto i 10 mila i casi di

positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono

stati 9.338. Si tratta del primo calo da una settimana. I

tamponi effettuati sono stati 98.862. I deceduti sono 73. Lo

rende noto il bollettino del ministero della Salute. Sale al

9,4% l’incidenza del numero di persone risultate positive

rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle

ultime 24 ore (precisamente il 9,44%). Sono 134.003 le persone

attualmente positive al Covid in Italia (7.766 in più rispetto a

ieri). Di queste, 7.676 (+545) sono

ricoverate nei reparti ordinari mentre 797 (+47) sono in terapia

intensiva: 113 sono in Lombardia, 111 nel Lazio, 85 in Campania

e 72 in Sicilia. I decessi hanno raggiunto quota 36.616 (+73)e i

guariti sono in tutto 252.959 (+1498). I contagiati totali in

Italia sono 423.578. (ANSA).



