Covid: Catalogna proroga la chiusura bar e ristoranti

La Catalogna proroga di 10 giorni, fino al prossimo 23 novembre , la chiusura di bar e ristoranti.

“Un altro sforzo è imprescindibile, per consolidare il calo”, ha spiegato la responsabile regionale della Sanità,, Alba Vergès, nel comunicare la decisione in conferenza stampa, riferiscono i media spagnoli. La Consigliera catalana ha quindi fatto sapere che nelle prossime settimane sarà presentata una proposta per gestire la ripresa delle attività a partire dal prossimo 23 novembre. Si comincerà con le attività all’aperto, e quindi anche terrazze e spazi aperti per bar e ristoranti.



