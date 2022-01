Covid: Cina, 3 casi a Yuzhou, 1,2 mln persone in lockdown

Condividi l'articolo

Le autorità cinesi hanno posto oggi in lockdown circa 1,17 milioni di persone, vale a dire l’intera popolazione della città di Yuzhou, nella provincia centrale di Henan, dopo la scoperta di tre casi di coronavirus negli ultimi giorni.

Prima di oggi, la città aveva già sospeso i trasporti pubblici – inclusi i taxi – ed aveva chiuso i centri commerciali, i musei e le attrazioni turistiche.

La Cina, che tra un mese ospiterà le Olimpiadi invernali, ha registrato nelle ultime 24 ore 175 nuovi casi di Covid: tra questi, cinque sono stati rilevati nella provincia di Henan, 95 nella storica città di Xi’an (nella vicina provincia di Shaanxi), che si trova in lockdown da quasi due settimane, e otto in un focolaio legato ad una fabbrica di abbigliamento nella città orientale di Ningbo.



