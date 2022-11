Covid: Cina, centinaia di manifestanti a Pechino e Shanghai

Condividi l'articolo

(ANSA) – PECHINO, 27 NOV – Centinaia di studenti

dell’università Tsinghua di Pechino hanno partecipato oggi a una

protesta contro le restrizioni anti-Covid imposte dal governo,

come ha raccontato un testimone all’agenzia di stampa Afp e come

mostrano alcuni video diffusi sui social media.

“Alle 11:30 (le 4:30 in Italia) gli studenti hanno iniziato a

mostrare dei cartelli all’ingresso della mensa, poi si sono

aggiunte sempre più persone. Ora ci sono dalle 200 alle 300

persone… Abbiamo cantato l’inno nazionale e l’Internazionale e

abbiamo gridato ‘la libertà prevarrà’”, ha raccontato uno

studente.

E anche a Shanghai centinaia di persone hanno manifestato nel

centro della città, dove le proteste erano già scoppiate

all’alba contro la politica ‘zero Covid’ del governo cinese, ha

riferito un testimone oculare.

I manifestanti hanno sollevato fogli di carta bianchi – un

gesto che è diventato un simbolo di protesta contro la censura

in Cina – e fiori bianchi, restando in silenzio a diversi

incroci, prima che la polizia arrivasse e li disperdesse, ha

raccontato il testimone. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte