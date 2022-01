Covid: Cina, chiusi a Xi’an due ospedali per disservizi

Condividi l'articolo

(ANSA) – PECHINO, 13 GEN – Due ospedali nella città cinese di

Xi’an, tra cui uno che si è rifiutato di curare una donna

incinta di otto mesi che in seguito ha avuto un aborto

spontaneo, sono stati chiusi per consentire la “correzione” dei

propri errori.

Il capoluogo dello Shaanxi è in lockdown totale da tre

settimane a causa di un focolaio di Covid, in linea con la

strategia della ‘tolleranza zero’ al virus, dopo aver

collezionato un totale di oltre 2.000 contagi dal 9 dicembre.

Gli alti funzionari sanitari sono stati costretti a scusarsi

la scorsa settimana dopo la denuncia sui social media, con foto

e video, della donna seduta su uno sgabello di plastica fuori

dall’ospedale Gaoxin in una pozza di sangue, suscitando

indignazione su scala nazionale per l’applicazione rigida delle

regole contro la pandemia, visto che il test anti-Covid negativo

era appena scaduto rispetto alla durata delle 48 ore di

validità.

Nell’incidente al secondo ospedale, una residente ha riferito

che suo padre era morto la scorsa settimana perché non poteva

avere le cure mediche per un disturbo cardiaco a causa delle “regole anti-pandemiche”.

Entrambi gli ospedali sono stati ripresi dalle autorità e

costretti a “sospendere le operazioni per tre mesi al fine di

eseguire la rettifica” delle procedure in vista di una

riapertura possibile solo dopo una specifica approvazione.

La commissione sanitaria cittadina ha affermato in una

dichiarazione che i due nosocomi “non hanno svolto i loro

compiti di salvare vite umane e curare i feriti. Ciò ha portato

a ritardi nel salvataggio, nella diagnosi e nel trattamento di

pazienti critici, suscitando un’attenzione pubblica diffusa e

avendo un impatto sociale negativo”.

Al Gaoxin, in particolare, è stato ordinata la sospensione

del direttore generale e il licenziamento di diversi membri del

personale, mentre al secondo ospedale è stato rimosso il

presidente, sospeso il suo vice e licenziare la responsabile del

suo ambulatorio. (ANSA).



