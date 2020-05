Covid: concerto online per sanitari

(ANSA) – BARI, 10 MAG – Un concerto ‘virtuale’ dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, il cui direttore Vito Clemente conduce a distanza i professori d’orchestra. Ognuno suona, da casa sua, all’interno di un puzzle musicale – nel nuovo format ‘Mondrian Musicale’, con la regia di Rocco Anelli – sino a comporre la Sinfonia n. 40 in sol minore K550 di Wolfgang Amadeus Mozart. È questo l’omaggio che l’Orchestra e la Città Metropolitana di Bari, in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), hanno voluto dedicare a tutti i medici e gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook della Città Metropolitana di Bari. “Abbiamo chiesto all’Orchestra – spiega il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – di organizzare dei concerti online da dedicare a tutti gli operatori sanitari, a tutti gli ammalati e ai loro cari che soffrono. L’obiettivo è lenire il dolore e alleviare fatiche e sofferenze”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte