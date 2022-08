Covid: contagi in calo e un solo decesso in Sardegna

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 20 AGO – Arretra il virus in Sardegna. I

nuovi casi accertati di Covid sono 669 (- 90), di cui 634

diagnosticati da antigenico. Si registra un solo decesso nelle

ultime 24 ore, contro i 6 dell’ultimo rilevamento. La vittima è

una persona residente nel territorio della Asl di Sassari. Sono

stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.218

tamponi per un tasso di positività che scende dal 25,3 al 20,7

per cento.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di

terapia intensiva, in tutto 11, in calo quello in area medica,

per un totale di 129 (- 3). Frenano anche i casi di isolamento

domiciliare, complessivamente 14.657 (- 713). (ANSA).



—

