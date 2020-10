Covid: contagi in crescita in E-R, 383 nuovi positivi

(ANSA) – BOLOGNA, 10 OTT – Sono 383 in Emilia-Romagna, i

nuovi casi di positività al Coronavirus, in netta crescita

rispetto ai giorni scorsi, visto che ieri l’aumento era di 276.

Dei nuovi casi 162 sono asintomatici e 145 erano già in

isolamento: sono 22 quelli relativi ai rientri dall’estero, 13

da altre regioni. Sono stati fatti 13.779 tamponi e una persona

è morta in provincia di Parma.

I numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (60

casi), Modena (53), a Forlì (44).

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi

lievi che non richiedono cure ospedaliere, sono il 95% dei casi

attivi. Crescono però i ricoveri, che sono 16 in terapia

intensiva (+2 rispetto a ieri), 241 (+15) negli altri reparti

Covid. (ANSA).



—

