Covid: contrabbando mascherine, denunciato imprenditore

(ANSA) – BOLOGNA, 18 NOV – Ha importato mascherine

chirurgiche con la procedura di svincolo doganale diretto –

decisa per agevolare fiscalmente l’acquisto di merce utile a

contrastare la diffusione del Coronavirs – così da beneficiare

della totale esenzione di dazi all’importazione e di Iva

dichiarando che le mascherine sarebbero state tutte destinate ad

un ente assistenziale faentino. Cosa, invece, non accaduta e che

è costata al legale rappresentate di una azienda di Lugo, attiva

nella fabbricazione di apparecchi per la trasmissione radio

televisiva, una denuncia per contrabbando aggravato sulla scorta

di una operazione della Guardia di Finanza di Ravenna.

Dall’indagine condotta dagli uomini eseguita dal Nucleo di

Polizia Economico-Finanziaria è emerso come l’imprenditore

avesse acquistato una partita di 20.000 mascherine direttamente

dalla Cina, ma di queste solo 1.500 sarebbero state poi

realmente messe a disposizione dell’ente assistenziale, così da

dare una parvenza di genuinità all’operazione, mentre le

restanti 18.500 sarebbero state invece utilizzate per scopi

diversi o distribuite di volta in volta ai propri dipendenti per

utilizzarle nei turni di lavoro.

Il responsabile aziendale, che ha sottoscritto

l’autocertificazione necessaria alla particolare procedura di

sdoganamento, è ora accusato di contrabbando aggravato ed è

stato segnalato alla competente Procura della Repubblica di

Ravenna.

I Finanzieri hanno sequestrato di 6.200 mascherine

chirurgiche rinvenute nei magazzini aziendali e non ancora

utilizzate. La società, dovrà versare circa 2000 euro tra dazi

all’importazione ed Iva non pagati. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte