Covid: controlli a valico Ventimiglia con coprifuoco Francia

(ANSA) – VENTIMIGLIA, 24 OTT – Alla frontiera di Ventimiglia

sono iniziati la scorsa notte i controlli delle autorità

francesi sulle autocertificazioni delle persone in ingresso

dall’Italia, dovuti al coprifuoco istituito in vari dipartimenti

del Paese dalle 21 alle 6 per l’emergenza Covid-19. Visto che le

nuove disposizioni sono scattate alla mezzanotte di venerdì, per

i primi veicoli in transito, soprattutto frontalieri diretti in

Francia o nel Principato di Monaco, le autorità transalpine per

quanto severe nei controlli, hanno ugualmente fatto passare chi,

sprovvisto di autocertificazione, si stava recando al lavoro, ma

da questa sera, nella fascia oraria indicata, non sarà più

possibile entrare o uscire, senza giustificata motivazione

scritta. Al momento, invece, non vengono effettuati controlli

dalle autorità italiane, malgrado le Alpi Marittime siano state

dichiarate ‘zona rossa’. (ANSA).



—

