Covid: Coppa Francia; 21 giocatori Bordeaux ‘out’ contro Brest

(ANSA-AFP) – BORDEAUX, 30 DIC – Ventuno giocatori del

Bordeaux “non saranno disponibili per motivi legati al Covid”

per gli ottavi di finale di Coppa di Francia in programma

domenica a Brest. Il club, aggiungendo che 16 giocatori del

Bordeaux “sono ora in isolamento”, assicura che continuerà a “discutere con la Federcalcio francese per valutare le migliori

soluzioni possibili al fine di evitare di offrire (domenica) uno

spettacolo che non sarebbe dignitoso”. (ANSA-AFP).



