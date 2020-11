Covid: crescono i contagi in E-R, 23 morti

(ANSA) – BOLOGNA, 03 NOV – Mentre il governo, d’intesa con le

Regioni, sta definendo i dettagli del nuovo dpcm, crescono, in

Emilia-Romagna, i dati dei contagi da Covid: nelle ultime 24

ore, infatti, le nuove positività hanno raggiunto quasi quota

duemila (1.912) a fronte di 23.700 tamponi. Circa la metà (961)

sono asintomatici, individuati grazie all’attività di contact

tracing e screening.

Ci sono stati anche 23 decessi, di pazienti di età compresa

fra i 70 e i 100 anni. Sono stati sei in provincia di Modena,

cinque a Bologna, quattro a Parma e Ferrara, tre a Reggio Emilia

e uno a Ravenna.

Uno dei dati più preoccupanti è però quello relativo ai

ricoveri: i pazienti in terapia intensiva, infatti, sono 153, 15

più di ieri, mentre sono 1.464 (+82) quelli negli altri reparti

Covid (+82).

Tutti dati che serviranno al Ministero della Salute e al Cts

a individuare in quale scenario di rischio si trova

l’Emilia-Romagna per applicare, poi, le restrizioni previste dal

decreto. “E’ molto complesso

anche per il meccanismo che mette in moto perché attua una

sorta di automatismo”, ha anticipato la sottosegretaria Sandra

Zampa.

L’Emilia-Romagna avrà un ruolo anche nello sviluppo del

vaccino: l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è uno dei

sette centri italiani scelti per testare il vaccino sviluppato

dall’Università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca. Il

centro è l’unico partecipante in Emilia-Romagna. Sarà suo

compito arruolare e seguire 300 pazienti provenienti da tutta

l’Emilia Romagna.

Intanto vanno avanti i controlli per sanzionare gli

inadempienti alle misure di sicurezza in vigore: è toccato a una

palestra di Parma, aperta nonostante il divieto e a un bar di

Casalecchio di Reno (Bologna) che non rispettava l’orario di

chiusura. A Ferrara, in barba alle norme, nel fine settimana si

è svolta anche una gara di auto e moto, con tanto di premiazione

per i piloti (seppur in assenza di pubblico), in un circuito

della provincia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte