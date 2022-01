Covid: crescono i ricoveri in E-R, ancora 35 morti

Condividi l'articolo

Sono 14mila i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di oltre 78mila tamponi. A questi si aggiungono altri 6.500 casi circa, riferiti alle provincie di Modena e Piacenza che non erano stati comunicati nei giorni scorsi. Crescono i ricoveri che sono 152 in terapia intensiva (112 dei quali non vaccinati, uno in più di ieri) e 2.166 negli altri reparti (123 in più di ieri). Si contano anche 25 nuovi morti.

I casi attivi sono 229.198: un abitante della regione su venti ha attualmente il Covid. Il 99% di loro, però, sono in isolamento domiciliare perché non necessita di cure particolari.

Fra le vittime, i più giovani sono un 44enne in provincia di Forlì-Cesena, una donna di 63 anni nel Modenese, un uomo di 64 a Bologna, una donna di 53 anni e un uomo di 64 nel Ferrarese.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte