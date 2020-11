Covid: Crisanti torna a Vo’ per screening su immunizzazione

(ANSA) – PADOVA, 27 NOV – Gli abitanti di Vo’, il piccolo

comune che fu focolaio del Covid in Veneto, sono chiamati per la

quarta volta a collaborare allo screening condotto dal prof

Andrea Crisanti, che ha trasformato questa comunità nel primo ‘laboratorio’ di studio sul virus. Sabato 28 novembre e domenica

29 si svolgerà un nuovo test su 160 residenti che a maggio, dopo

un prelievo venoso, avevano manifestato la presenza degli

anticorpi, per verificare se a distanza di 6 mesi hanno ancora

l’immunizzazione e quanto essa sia efficace. I test saranno

condotti dal Dipartimento di biologia molecolare dell’Università

di Padova, di cui Crisanti è responsabile. Se nelle prime tre

occasioni – i primi due giri di tamponi molecolari, conclusi con

il terzo associato al prelievo di sangue – erano stati testati

tutti i 3.000 residenti di Vo’, questa volta si tratterà solo

deii 160 che in primavera avevano evidenziato la presenza di

anticorpi nel sangue. (ANSA).



