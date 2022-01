Covid: crociera per Canarie interrotta a Lisbona,contagi a bordo

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – LISBONA, 03 GEN – Quasi 3.000 passeggeri di una nave da crociera, per lo più tedeschi, sono stati fatti sbarcare oggi a Lisbona, invece di tornare alle Isole Canarie spagnole, dopo la comparsa di diversi casi di Covid-19 a bordo. Sono risultate positive 68 persone, di cui 60 membri dell’equipaggio.

Lo hanno annunciato le autorità portoghesi.

I primi passeggeri negativi al test hanno iniziato a sbarcare all’alba per essere portati in autobus “all’aeroporto di Lisbona per tornare alla loro destinazione originale”, ha detto Diogo Vieira Branco, capitano del porto di Lisbona e comandante della polizia marittima della capitale portoghese.

La nave, attraccata mercoledì a Lisbona da La Coruña, nel nord-ovest della Spagna, trasportava circa 2.844 passeggeri e 1.353 membri dell’equipaggio. Doveva raggiungere le Canarie dopo uno scalo nell’isola portoghese di Madeira. Ma dopo la segnalazione dei primi casi già mercoledì, la compagnia AIDA Cruises ha deciso di porre fine alla crociera “nell’interesse della sicurezza e della salute dei suoi passeggeri e dell’equipaggio”.

I passeggeri che sono risultati positivi sono “asintomatici o con sintomi lievi”, ha riferito il capitano del porto di Lisbona, aggiungendo che la maggior parte è stata ospitata negli hotel della città per rispettare la quarantena. I passeggeri di età superiore ai 12 anni e l’equipaggio sono stati tutti “completamente vaccinati” e testati due volte prima di salire a bordo della nave da crociera, ha comunicato la compagnia di navigazione.

L’AIDAnova, commissionata nel 2018, con una capacità di quasi 5.200 passeggeri secondo la sua scheda tecnica, dovrebbe lasciare il porto di Lisbona mercoledì pomeriggio. La prossima crociera è prevista per il 15 gennaio, con partenza dall’isola di La Palma alle Canarie. (ANSA-AFP).



