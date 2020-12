Covid: Cts, inasprire misure e aumentare controlli

(ANSA) – ROMA, 15 DIC – “Inasprire le misure e aumentare i

controlli secondo le indicazioni contenute nel Dpcm del 3

dicembre, modulandole come si ritiene opportuno”. Sono queste le

principali indicazioni che il Comitato Tecnico Scientifico ha

messo nero su bianco al termine della seconda riunione fiume di

oggi, che ha sostanzialmente confermato la necessità di

potenziare il dispositivo di controllo degli assembramenti nelle

piazze, strade e vie dello shopping in questi giorni che

precedono il Natale. Nel verbale redatto dal Comitato si riferimento al rischio

assembramenti ma non alle chiusure possibili o eventuali delle

regioni né tantomeno delle zone rosse, arancioni o gialle. A

destare la preoccupazione degli esperti sono soprattutto i

luoghi al chiuso e quelli in cui ci si può togliere la

mascherina. Sugli spostamenti, che saranno bloccati già dal 21 dicembre,

il Comitato non si è espresso, lasciando di fatto la decisione

al governo su come e dove chiudere in base ai dati in possesso.

La riunione, che secondo quanto trapela pare sia stata piuttosto

accesa, si è conclusa dunque con un verbale incentrato in

particolare su controlli e assembramenti. Sarà ora Palazzo Chigi

a decidere eventuali nuove strette nei prossimi giorni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte