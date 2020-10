Covid: da Comitato Bergamo altre 150 denunce

(ANSA) – MILANO, 15 OTT – Altre 150 denunce di parenti di

vittime del coronavirus saranno da oggi all’esame dei pm della

Procura di Bergamo che hanno aperto inchieste sulle conseguenze

della diffusione del Covid. Due le inchieste, in particolare

sulla chiusura per alcune ore del Pronto soccorso di Alzano

Lombardo dopo la scoperta di due casi e la mancata applicazione

delle zone rosse a Nembro e ad Alzano. Le denunce si aggiungono

alle altre centinaia presentate nei mesi scorsi, con migliaia di

allegati e il professor Andrea Crisanti, consulente dei pm, ha

chiesto sei mesi di tempo per poterle esaminare.

Il Comitato Noi denunceremo, coordinato dall’avvocato

Consuelo Locati, continua a chiedere che si tolga la segretezza

a tutti gli atti della task force del Ministro della Salute e

accusa il nostro Paese di aver violato le linee guida dell’OMS

sulla comunicazione in caso di minaccia epidemica.

Consuelo Locati, che assiste il Comitato "Noi denunciamo",

e Luca Fusco, presidente e fondatore del Comitato, in procura a

Bergamo durante il Denuncia Day, Bergamo, 10 giugno 2020.

ANSA/ FILIPPO VENEZIA

Lingard, “le linee guida dell’OMS sono chiarissime. Durante una

emergenza di sanità pubblica, la popolazione ha bisogno di

sapere a quali rischi va incontro, e quali azioni deve

intraprendere per proteggere la propria vita e la propria

salute”. (ANSA).



