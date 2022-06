Covid: da luglio nessun reparto al S.Orsola di Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 16 GIU – Dal primo luglio, il Policlinico

Sant’Orsola di Bologna non avrà più reparti interamente

destinati solo a pazienti covid. Lo ha annunciato la direttrice

generale Chiara Gibertoni, a margine di una conferenza stampa.

“Abbiamo già chiuso il reparto covid del padiglione 2, ora

siamo in fase di chiusura anche dei letti al padiglione 1 e il

30 giugno chiuderemo il reparto covid al primo piano del

padiglione 25”, ha sottolineato. In questa fase, il policlinico

ha adottato un nuovo modello per la gestione dei pazienti

positivi “definito a bolle – spiega Gibertoni – ossia assistiamo

i pazienti che risultano anche positivi al covid, ma che entrano

in pronto soccorso per altre cause, in stanze dedicate

all’interno dei singoli reparti. Perché ora la malattia da covid

non dà più quadri drammatici, non esistono praticamente più le

polmoniti gravi interstiziali della prima e della seconda

ondata”. Al momento, il rialzo dei contagi che si sta registrando non

ha conseguenze sulle ospedalizzazioni, “forse avremo più

ripercussioni sulla presenza degli operatori sanitari che

torneranno a essere più assenti, perché malati di covid seppur

con sintomi lievi”. Ad oggi si tratta di una trentina di

operatori sanitari, un mese fa se ne contava circa un centinaio,

ma nei picchi fino a 300. Durante la fase più acuta della

pandemia, il padiglione 25 aveva ospitato una terapia intensiva

covid e ben tre reparti covid. D’ora in poi è dedicato alle

attività di recupero delle liste di attesa, soprattutto con

posti letto in supporto al polo cardio-toraco-vascolare. Su cosa

accadrà poi da settembre, se sarà necessario o meno riaprire

reparti covid, Gibertoni è cauta: “Sappiamo che le varianti sono

molto contagiose, ma i quadri clinici non sono più così

impegnativi – conclude – vediamo se a settembre verrà riproposta

una dose ulteriore di vaccino anti-covid unendola a quella del

virus influenzale, per affrontare con più serenità l’autunno,

soprattutto per le fasce dei più fragili, di chi ha patologie

croniche”. (ANSA).



