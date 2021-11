Covid: da oggi Israele riaperto ai turisti vaccinati

Condividi l'articolo









Israele ha riaperto da oggi ai turisti vaccinati o guariti dal Covid i confini nazionali, chiusi dal marzo del 2020. Una riapertura rinviata numerose volte a cause delle varie ondate di pandemia che hanno interessato il Paese.

La decisione è una boccata di ossigeno per riavviare il settore turistico fermo da più di un anno non solo per la chiusura delle frontiere ma anche per restrizioni interne. Al momento Israele sembra aver fermato la quarta ondata dell’infezione anche grazie alla terza vaccinazione: nelle passate 24 ore i nuovi casi secondo i dati del ministero della sanità sono stati 472 su 70.204 test con un tasso di positività dello 0.68%. In forte calo i casi gravi che sommano a 219. Ad oggi gli israeliani vaccinati con la terza dose sono poco meno di 4 milioni.



