Covid: Djokovic, spero Open Australia si svolga regolarmente

(ANSA-AP) – ROMA, 16 NOV – “Io spero solo per il bene del

tennis e per il bene dei giocatori che l’Australian Open si

svolga regolarmente, così come magari la Atp Cup e almeno un

altro un paio di tornei”. A dirlo è il n.1 al mondo Novak

Djokovic, che sta partecipando alle Atp Finals a Londra ma già

guarda ai prossimi appuntamenti.

Il serbo riconosce che lo sport sta affrontando un momento

molto difficile a causa della pandemia, ma mentre la travagliata

stagione 2020 è alle ultime battute quella del 2021 si aprirà,

secondo i programmi, solo tra sette settimane in Australia, ma

tra molti interrogativi. “Io voglio giocare agli Australian Open

-, ha sottolineato Djokovic, otto volte vincitore del Grande

Slam di apertura della stagione e campione in carica -. Non sono

sicuro per quanto riguarda la Atp Cup e gli altri tornei prima,

perché bisognerebbe partire con grande anticipo. Penso circa due

settimane e mezzo o tre prima della prima partita dell’Open”. A

quanto si sa finora, le autorità australiane e gli organizzatori

stanno vagliando con molta attenzione la situazione e il piano

su cui lavorano è rinunciare ai tornei come quelli di Perth o

Brisbane, per concentrare tutto nel Victoria, lo stato di

Melbourne. In Australia sono attesi circa 500 tennisti, che

dovrebbero fare tutti una quarantena in hotel, con permesso di

uscire solo per allenarsi. (ANSA-AP).



Fonte originale: Leggi ora la fonte