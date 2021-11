Covid: Donini ‘Siamo ancora sotto la soglia di allerta’

Condividi l'articolo

L’Emilia-Romagna è ancora sotto la soglia di allerta (10% di riempimento delle terapie intensive e 15% dei reparti Covid), ma “tutto dipende dalla diffusione dei contagi nelle prossime settimane e l’unica arma per evitare le ospedalizzazioni è il vaccino”. Lo ha detto, intervenendo in commissione salute, l’assessore alla sanità dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini, a proposito dell’eventualità di un passaggio in zona gialla.

Giuseppe Diegoli, responsabile della sanità pubblica della Regione, è entrato poi nel dettaglio della situazione epidemiologica: “L’indice Rt ha raggiunto l’1,35 e ci dobbiamo attendere un 35% di casi in più la prossima settimana. Pur non crescendo in maniera esponenziale, la situazione dei contagi Covid è impegnativa, con un’incidenza maggiore sulla popolazione in fascia di età scolare”.

I contagi sono in costante risalita, in particolare in Romagna. “In aumento – ha confermato Diegoli – i casi nella fascia di età 6-13 anni, per la quale c’è maggiore mobilità e non è ancora possibile vaccinarsi. Aumento anche per la fascia 14-18 mentre restano stabili e bassi i dati riferiti ai bambini tra 0 e 5 anni avendo meno frequentazioni al di fuori della scuola”. (ANSA).



