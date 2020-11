Covid: dopo cena protesta sit-in a Pesaro,”lavoro non bonus”

(ANSA) – ANCONA, 02 NOV – “Libertà”, “Non siamo untori” e

anche frasi contro il sindaco Matteo Ricci che aveva definito

una “pagliacciata” la cena di protesta contro il mini-lockdown

organizzata la sera del 26 ottobre con 90 persone dal

ristoratore Umberto Carriera, durante la quale era scattato un

blitz della polizia. Le scritte campeggiavano nei cartelli

esposti nella manifestazione promossa a Pesaro in Piazza del

Popolo da Carriera sanzionato, anche con la chiusura di 15

giorni del ristorante “La Macelleria”. In piazza un centinaio di

persone, in mascherina. Dall’iniziativa di Carriera si sono

smarcati commercianti ed esercenti aderenti a Confcommercio in

piazza il 7 novembre.

La chiusura di ristoranti e altre attività alle 18, ha detto

Carriera al megafono, “è ingiusta e insopportabile, va contro le

libertà individuali e d’impresa”. “Mi sento controllato peggio

di un criminale – ha lamentato – mentre c’è gente in giro che

spaccia e delinque. Chiedo a nome di tanti di avere il diritto

di lavorare e non di avere bonus, di tenere aperto, non chiuso”.

(ANSA).



—

