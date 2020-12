Covid: dopo contagi chiude pronto soccorso Oristano

(ANSA) – ORISTANO, 14 DIC – Già chiuso ai pazienti non covid

il pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano viene “sbarrato” anche ai contagiati a causa della positività di due

operatori sanitari. Lo rileva l’Unione Sarda che parla di

disinfezione dei locali, del possibile trasferimento di 10

pazienti e di tamponi a tutto il personale. L’ennesimo stop

forzato del reparto sarà analizzato in un incontro previsto oggi

in Prefettura con il prefetto Gennaro Capo, il sindaco Andrea

Lutzu ed i sindacati.

Nel frattempo a Olbia, come riferisce La Nuova Sardegna, vengono

smontati i tendoni davanti all’ospedale Giovanni Paolo II e

viene aperto un mini reparto con 5 posti letto Covid non

intensivo.

A Nuoro, invece, è attivo da circa una settimana l’ospedale da

campo della Croce Rossa Italiana che può ospitare sino a 20

pazienti Covi:. finora i posti letto non sono mai stati occupati

tutti. (ANSA).



