Covid: dopo focolaio Comune Sardegna ripiomba nel lockdown

(ANSA) – CAGLIARI, 05 OTT – Mentre la Sardegna registra 280

casi per 100mila abitanti e l’Rt più basso d’Italia, 0.62, c’è

un Comune del sud dell’Isola che torna in lockdown: è

Villamassargia, poco meno di 3.500 abitanti nel Sulci

Iglesiente.

IL territorio comunale ripiomba in zona rossa con uniordinanza

del sindaco dopo che è stata registrata “l’espansione di focolai

con un numero di contagiati pari a 34 rispetto a quelli

riscontrati nell’intero territorio del Sulcis Iglesiente pari

complessivamente a 94”. Da qui la decisione della sindaca Debora

Porrà di imporre misure di contenimento stringenti “limitando

tutti gli spostamenti non strettamente necessari per lavoro, lo

studio o salute e tutte le occasioni di assembramenti, così come

previste nelle cosiddette zone rosse, per un

periodo non inferiore a ulteriori 10 giorni”.

Si potrà uscire di casa solo con mascherina obbligatoria e

autocertificazione e viene istituito il coprifuoco dalle 22 alle

5 del giorno successivo. Chiusi tutti gli esercizi commerciali,

fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari

e di prima necessità (comprese farmacie, parafarmacie, edicole e

tabacchi), stop ad eventi e manifestazioni civili e religiose,

Consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo

svolgimento della didattica in presenza nei limiti previsto

dalla normativa ed è consentito, a un solo componente del nucleo

familiare, per non più di una volta al giorno, lo

spostamento per gli interventi necessari alla tutela delle

produzioni vegetali e degli animali da cortile o allevati.

(ANSA).



—

