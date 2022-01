Covid: E-R; 12.255 nuovi casi, morto un 38enne senza vaccino

Condividi l'articolo

Continua il trend di crescita di contagi e ricoveri per Covid-19 in Emilia-Romagna e si conta tra i decessi anche un 38enne, non vaccinato. I nuovi casi di infezione da Sars-Cov2 in regione sono 12.255 (+20,5% da ieri) su 51.575 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i ricoveri, pur se a una velocità decisamente inferiore rispetto a quella dei contagi: attualmente nelle terapie intensive si trovano 124 pazienti, età media 63 anni, di cui il 72% senza vaccino. Negli altri reparti Covid ci sono 1.359 persone (+13 rispetto a ieri), età media 69,2 anni. Oggi anche questo indicatore supera la soglia di guardia del 15% di occupazione dei posti letto. Il bollettino della Regione dà conto di 15 decessi con Covid-19, tra i quali un 38enne in provincia di Forlì-Cesena. Non era vaccinato.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 37 anni. Bologna la prima provincia con 3.021 nuovi casi più altri 344 di Imola. A seguire Rimini (1.703). Poi Forlì-Cesena (1.627), Ravenna (1.183), Reggio Emilia (1.165), Parma (1.101), Modena (1.087), Ferrara (773), Piacenza (251).

Gli attuali positivi sfiorano quota 89mila, di cui il 98,3% in isolamento domiciliare.

