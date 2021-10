Covid: E-R; 277 casi, ricoveri stabili e nessun morto

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 02 OTT – In Emilia-Romagna si registrano

nelle ultime 24 ore 277 nuovi casi di coronavirus, ricoveri

stabili (46 pazienti in terapia intensiva e 370 negli altri

reparti), nessun nuovo decesso di persone con sindrome Covid-19.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

I nuovi contagi sono stati rilevati su oltre 35.800 tamponi.

Età media 37 anni. Bologna con 65 nuovi casi (più cinque del

circondario Imolese) è la provincia col maggior numero di casi

giornalieri, seguita da Ravenna (38), Modena (34) e Parma (31).

Complessivamente in regione i casi attivi oggi sono 14.340

(+42), di cui il 97% in isolamento a casa perché con sintomi

lievi che non richiedono cure ospedaliere. (ANSA).



