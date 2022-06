Covid: E-R, nuovi contagi sotto quota mille, calano ricoveri

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 04 GIU – Sono 994 – 1.491.904 da inizio

epidemia – i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati

nelle ultime ventiquattro ore , a fronte di 12.580 tamponi

eseguiti, in Emilia-Romagna dove calano di una unità, a quota

28, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e di 106, sono

678, quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 16.523 (1.126

in meno rispetto a ieri), il 95,7% in isolamento a casa o con

sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere. In aumento

anche il numero dei guariti, cresciuto di 2.115 unità a quota

1.458.420.

Cinque, da ieri, le morti tra cui quella di un uomo di 49

anni nel Parmense. In totale, dall’inizio dell’epidemia i

decessi in regione sono stati 16.961. (ANSA).



