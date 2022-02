Covid: E-R resta in zona gialla, calano Rt e incidenza casi

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 FEB – È ancora in calo la curva

epidemica in Emilia-Romagna. Secondo i dati settimanali validati

dal ministero della Salute l’incidenza settimanale dei nuovi

casi ogni 100mila abitanti scende a 445 da 613 di sette giorni

fa mentre l’Rt regionale scende a 0,55 (da 0,64 la settimana

scorsa). Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia

intensiva è all’11% (rispetto al 12%) e quello di occupazione

dei posti letto ordinari nei reparti Covid è al 19% (rispetto al

22% la settimana scorsa). L’Emilia-Romagna è confermata in zona

gialla.

Per quanto riguarda i dati giornalieri si registrano 2.857

nuovi casi su 20.363 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I

pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 85

(-10 rispetto a ieri), età media 64 anni. Sul totale, 42 non

sono vaccinati. Negli altri reparti Covid ci sono 1.488 pazienti

(-76 rispetto a ieri). Ancora 18 i decessi registrati oggi, tra

cui anche un 52enne nel Ferrarese e un 54enne nel Bolognese. In

totale da inizio pandemia i morti in regione sono stati 15.856.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte