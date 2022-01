Covid: Emilia Romagna, autotest per l’inizio e la fine dell’isolamento

Condividi l'articolo

Tutto è pronto, in Emilia-Romagna, per la partenza, da lunedì, della piattaforma di autotesting, che permetterà alle persone vaccinate con almeno due dosi, di certificare la propria positività al coronavirus e cominciare l’isolamento con un test antigenico rapido eseguito in autonomia e a domicilio, registrando poi i risultati dell’autotest su un portale della Regione.

Nell’annunciare questa iniziativa, nei giorni scorsi, l’assessore regionale alla salute della Regione Raffaele Donini l’ha definita “un’alleanza fra cittadini e sanità pubblica per ridurre la circolazione del virus da subito e per alleggerire la sanità pubblica, permettendole di concentrarsi sulle vaccinazioni”.

Lunedì mattina, in una conferenza stampa, verranno illustrati i dettagli del funzionamento della piattaforma.

La piattaforma di autotest sarà estesa, nei giorni successivi anche all’autocertificazione della guarigione e quindi alla fine dell’isolamento.

La Regione è al lavoro per estendere la funzione tecnica che lo permetterà. Questa possibilità, a quanto si apprende, sarà riservata ai vaccinati con la dose booster.



