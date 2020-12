COVID. FDI EMILIA-R. ATTACCA BONACCINI: BASTA TEATRINO SU CHIUSURE

“Siamo allibiti dal teatrino sulle nuove chiusure”. Cosi’ il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Tagliaferri, replica alle dichiarazioni del governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sulle possibili ulteriori restrizioni nel periodo di Natale. “Il presidente Bonaccini questa volta ci dice che tace sull’ipotesi di nuove chiusure causa coronavirus- attacca Tagliaferri- ci mancherebbe il contrario, visto che in questi mesi ha detto tutto e il contrario di tutto. A marzo chiude tutto, in estate apre le discoteche, poi fa ordinanze piu’ restrittive di quelle del Governo, poi invoca deroghe per il Natale. E ci stupiamo se i cittadini non sanno se devono stare in casa o uscire a fare shopping per vincere la lotteria degli scontrini?”. Secondo il consigliere Fdi, insomma, “questo e’ il momento delle certezze e della verita’. Ci dicano esattamente come stanno le cose e cosa si deve fare per salvare la vita delle persone e il sistema delle imprese. Siamo stanchi, e con noi tutti gli emiliano-romagnoli, di questo clima da montagna russa: su e giu’, senza sapere dove si vuole andare. Bonaccini invece di tacere dovrebbe dire queste cose”, manda a dire Tagliaferri.