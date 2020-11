Covid: Fedriga, faremo test massa in alcuni piccoli comuni

(ANSA) – TRIESTE, 23 NOV – “Oggi firmerò una nuova ordinanza

regionale da cui scaturirà qualche restrizione che vada a

correggere le problematiche derivate dall’essere zona arancione

e che si sono verificate in alcune aree specifiche dove abbiamo

visto dei peggioramenti. Noi abbiamo criticità nel Friuli,

soprattutto in alcune aree individuate che non sono quelle

relative ai grandi centri urbani. Ad esempio, a Udine si sono

registrati solo 50 casi. Come già fatto a Sappada (Udine),

faremo test di massa in alcuni piccoli paesi”. Lo ha annunciato

stamattina, nel corso della trasmissione “Agorà” su Rai 3, il

governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte