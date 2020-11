Covid: festa in bar con serrande chiuse, chiuso locale

(ANSA) – TRIESTE, 30 NOV – Una vera festa privata con una

decina di invitati, che si stava svolgendo all’interno di un

locale che teneva le serrande abbassate. Lo hanno scoperto i

Carabinieri di Trieste che hanno fatto uscire le persone e le

hanno sanzionate, così come il titolare del locale. Quest’ultimo

resterà chiuso per alcuni giorni. E’ avvenuto nel pomeriggio di

sabato ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi.

Alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di

Trieste erano giunte più segnalazioni relative a un presunto

assembramento di persone all’interno di un bar nei pressi

dell’Ippodromo. Dunque sul posto sono giunte una pattuglia della

Stazione di Rozzol e due autoradio del Nucleo Operativo e

Radiomobile per compiere una verifica. I militari hanno

accertato che non si trattava di un semplice assembramento ma di

una vera festa. (ANSA).



