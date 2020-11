Covid: focolaio in casa protetta per anziani a Nuoro

(ANSA) – NUORO, 02 NOV – Un focolaio Covid è stato accertato

all’interno della casa protetta per anziani di via Trieste, dove

sono risultati positivi al virus 17 ospiti sui 20 attualmente

presenti. La comunicazione all’amministrazione è arrivata dai

responsabili della struttura e della cooperativa Progetto Uomo,

che gestisce i servizi, e subito è stata disposta la

convocazione urgente del Centro operativo comunale (Coc) per

avere il quadro preciso della situazione e mettere in moto le

procedure del caso.

Appena riscontrati i primi casi, sono stati richiesti i

tamponi per tutti gli ospiti, mentre le persone già accertate

positive sono state messe in isolamento nei locali che dal mese

di aprile erano stati dedicati per all’emergenza Covid.

All’esito dello screening 17 anziani sono risultati positivi e a

breve arriveranno anche quelli relativi agli operatori. La

situazione clinica degli ospiti appare stazionaria: alcuni

presentano sintomi, ma al momento non sono state segnalate

particolari criticità. L’Ats ha avviato le procedure come da

protocollo sanitario e le operazioni di tracciamento per

arginare il contagio e cercare di capire come si sia diffuso il

virus all’interno, considerato che dal 6 settembre la struttura

non consentiva più le visite provenienti dall’esterno neanche da

parte dei parenti. Gli anziani sono assistiti dagli operatori

della cooperativa Progetto Uomo, dal personale infermieristico e

oss messo a disposizione dalla Assl.

“In costante contatto con Ats e Assl, stiamo cercando di

gestire la situazione al meglio – spiega il sindaco Andrea Soddu

– Trattandosi di una struttura particolarmente sensibile, si

metteranno in essere tutte le ulteriori procedure di sicurezza

necessarie con il supporto dell’Ats che fornirà via via ciò che

serve. La raccomandazione a tutti i cittadini è quella di

collaborare rispettando tutte le disposizioni anti-Covid e

seguendo comportamenti di prudenza». (ANSA).



