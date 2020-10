Covid: focolaio in Neonatologia al Policlinico di Modena

(ANSA) – MODENA, 20 OTT – Focolaio di Covid-19 nel reparto di

Neonatologia al Policlinico di Modena, dove è stata rilevata la

positività di sette operatori e di un neonato. A dare la notizia

è direttamente l’azienda ospedaliero universitaria modenese.

“Gli operatori risultati positivi sono stati immediatamente

allontanati dal reparto e posti in isolamento domiciliare. Al

momento è in corso l’esecuzione dei tamponi a tutti i restanti

operatori del reparto, ai pazienti e ai genitori. Si ipotizza –

fa sapere l’ospedale – che l’infezione si sia diffusa a seguito

di un contagio familiare a uno degli operatori. Sono in corso

tutte le indagini per capire come l’infezione si sia potuta

propagare in un contesto di massima allerta come quello del

reparto sopracitato”. Inoltre, “non si colgono peggioramenti nel quadro clinico di

base del neonato coinvolto. I sette operatori positivi stanno

bene e saranno seguiti nei prossimi giorni dal Servizio di

Sorveglianza Sanitaria dell’azienda”. Nel reparto “sono stati

temporaneamente inibiti gli accessi. I pazienti attualmente

ricoverati resteranno tali, assistiti dagli operatori risultati

negativi al tampone. Nel caso della richiesta di nuovi accessi,

questi verranno indirizzati alle altre terapie intensive della

regione, qualora il trasporto dei neonati possa avvenire in

totale sicurezza. In caso contrario – conclude l’azienda

ospedaliero-universitaria – i neonati con necessità urgenti di

cure verranno assistiti al Policlinico”. (ANSA).



—

