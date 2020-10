Covid: Francia, 26.771 casi nelle ultime 24 ore

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Sono 26.771 i nuovi casi di contagio

da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Francia. Lo

annunciano le autorità sanitarie francesi, citate da France

Info. I morti nello stesso arco di tempo sono stati 257: il

totale dall’inizio dell’epidemia è ora 35.018.

Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva, 2.770 (+186

rispetto a ieri), e i ricoverati, 17.784 (+1.307).

Ieri in Francia si era registrata la cifra record di 52.010

contagi in 24 ore.

Secondo France Info ormai gli ospedali sono sotto massima

pressione in tutte le regioni del Paese, con alcuni reparti

Covid, come quello del centro ospedaliero universitario di

Tolosa, che non possono accogliere altri pazienti. (ANSA).



