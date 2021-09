Covid: Francia, obbligatorio green pass per 12-17enni

Condividi l'articolo









(ANSA) – PARIGI, 30 SET – Anche gli adolescenti francesi, fra

i 12 e i 17 anni, dovranno d’ora in poi presentare il loro green

pass per accedere a diverse attività, così come avviene da un

paio di mesi per tutti gli adulti. Intanto, si prepara la revoca

dell’obbligo della mascherina nelle scuole elementari dei 47

dipartimenti con il tasso di incidenza inferiore a 50.

Gli adolescenti dovranno presentare il loro codice QR, che

attesta la loro avvenuta vaccinazione oppure un loro recente

tampone negativo o una guarigione dal Covid da non oltre 6 mesi.

Dovranno esibire il documento per mangiare al ristorante,

prendere il treno per i lunghi tragitti, andare al cinema o in

piscina. In Francia, la vaccinazione per i 12-17enni è stata

autorizzata soltanto da giugno e sono già due terzi, in questa

fascia di età, ad aver ricevuto entrambe le iniezioni del siero,

contro l’87% del resto della popolazione.

Intanto, decade l’obbligo della mascherina da lunedì nelle

scuole elementari di dipartimenti con tassi di incidenza

inferiori a 50 casi su 100.000 abitanti. Resta obbligatoria

nelle scuole dei rimanenti 54 dipartimenti, fra i quali quello

di Parigi. (ANSA).



—

