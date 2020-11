Covid: frenano contagi in Piemonte, 3171 nuovi positivi

(ANSA) – TORINO, 05 NOV – Calano rispetto a ieri i nuovi

contagi da Coronavirus, 3.171 di cui il 46% è asintomatico, ma

resta forte la pressione sugli ospedali. I ricoverati in terapia

intensiva sono 249, 16 in più rispetto a ieri, quelli negli

altri reparti 3.698, 173 in più rispetto a mercoledì. Quasi 17

mila i tamponi processati (16.885), i piemontesi in isolamento

sfondano quota 40mila (40.027). Sono 39 i decessi, di cui nove

nella giornata di oggi. I guariti dall’inizio della pandemia

sono 36.086. (ANSA).



