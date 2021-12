Covid: fuori pericolo a Napoli bimbo con grave polmonite

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 05 DIC – Il bambino di 11 anni, ricoverato

all’ospedale Santobono di Napoli con una severa polmonite da

Covid e successivamente intubato presso la terapia intensiva

diretta dal dottor Geremia Zito Marinosci, è stato estubato,

respira spontaneamente ed è considerato fuori pericolo. Lo rende

noto la direzione generale dell”Azienda ospedaliera

Santobono-Pausilipon

Domani festeggerà, insieme al personale del reparto che lo ha

assistito in questi giorni difficili, il compleanno che non ha

potuto festeggiare proprio a causa del Covid.

Nei prossimi giorni, il piccolo paziente sarà trasferito presso

l’Unità operativa complessa di Fisiopatologia respiratoria

dell’ospedale Monaldi, diretta dal dottor Giuseppe Fiorentino,

che ha supportato l’equipe del Santobono nell’assistenza, per

proseguire con un percorso di riabilitazione respiratoria.

