Covid: Gasperini, tornati da Valencia Bergamo era in guerra

(ANSA) – MILANO, 09 OTT – “Il momento più duro è stato quando

siamo tornati da Valencia. Eravamo partiti lunedì e rientrati

mercoledì ed era tutta un’altra città. Una situazione di guerra.

Si sentivano solo sirene. Era drammatico con gente negli

ospedali. Nel giro di pochissimi giorni la situazione è

precipitata”: è il racconto dell’allenatore dell’Atalanta, Gian

Piero Gasperini, intervenuto durante il Festival dello Sport

organizzato dalla Gazzetta dello Sport al Teatro Piccolo di

Milano.

Gasperini chiarisce poi di come scoprì nei mesi passati di

essere stato positivo al Covid: “Si sono dette cose spiacevoli.

Ho avuto il Covid anche io ma senza saperlo. Non ho mai avuto

febbre – racconta l’allenatore – né problemi respiratori. Il

dramma lo viveva chi non respirava per colpa delle polmoniti. Ho

tremato, temevo che anche per me potesse degenerare. L’ho

scoperto successivamente, facendo il sierologico quando era

possibile, a maggio. All’epoca c’era tanta preoccupazione, i

morti erano tanti, gente che ha dato la sua vita per curare gli

altri. Era inimmaginabile vivere una cosa del genere”. (ANSA).



